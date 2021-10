Campobasso – Bari: domenica 17 ottobre sarà Giornata Rossoblù

Domenica 17 ottobre, ore 14:30, allo stadio Romagnoli andrà in scena la sfida Campobasso – Bari valevole come nona giornata del campionato di Lega Pro. Una sfida affascinante contro la capolista del raggruppamento e che finalmente potrà avere una cornice di pubblico importante. L’aumento della capienza degli stadi, infatti, permetterà di accogliere circa 5.600 spettatori. Per tale evento la società ha indetto la Giornata Rossoblù.

Per l’occasione, quindi, la prevendita dei tagliandi partirà già dalla mattina di lunedì 11 ottobre presso i seguenti punti vendita (al Campobasso Store da martedì 12 ottobre):

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

PRELAZIONE ABBONATI

Lunedì 11 e martedì 12 gli abbonati avranno la prelazione per l’acquisto dei tagliandi. Da mercoledì 13, invece, la prevendita sarà aperta a tutti.

ONLINE

Su Postoriservato la prevendita partirà da lunedì pomeriggio. Prelazione abbonati: lunedì pomeriggio e martedì potranno acquistare il biglietto online i possessori dell’abbonamento, inserendo il numero che si trova sulla propria tessera.

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva nord 15 euro + diritti di prevendita;

Tribuna inferiore 20 euro + diritti di prevendita;

Tribune laterali superiori euro 35 + diritti di prevendita;

Tribuna centrale superiore euro 50 + diritti di prevendita.

RIDOTTI per Curva Nord e Tribuna Inferiore

Donne 10€

Bambini/e dai 5 ai 14 anni compiuti (accompagnati) 5€

Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.

Per quel che concerne il settore ospiti si attendono le decisioni infrasettimanali del GOS.



Si precisa che per l’acquisto dei tagliandi riservati ai tifosi locali non è necessaria la Wolf Card né presso i punti di vendita fisici né online.