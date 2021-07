Campobasso-Barcellona a piedi. Tappa a Genova e l’incontro con Pietro e Adriano (video)

Chi trova un amico trova un tesoro e Giovanni ne ha trovati addirittura due in un solo colpo. Stiamo parlando del “nostro” Giovanni Messina che ormai da 27 giorni è in viaggio (a piedi) verso Barcellona. Partito da Campobasso il 30 giugno scorso, sta macinando chilometri su chilometri e, dopo aver attraversato Lazio e Toscana ora è approdato in una delle città più belle e caratteristiche della nostra Italia: Genova. Laddove ha incontrato due simpaticissimi genovesi: Pietro e Adriano, con cui ha trascorso in allegria e cordialità qualche ora di spensieratezza prima di rimettersi di nuovo in cammino fino alla prossima tappa. Giovanni, in questo suo cammino, ha avuto modo di conoscere tanta altra gente e nuovi amici e qualcuno fra loro lo ha pure riconosciuto grazie al tam tam d Internet che sempre più si interessa alla sua avventura anche attraverso testate giornalistiche nazionali.