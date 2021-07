Campobasso-Barcellona a piedi. Segui la diretta web con Giovanni Messina

Passo lento e corto come ogni buon viandante. Così Giovanni Messina macina chilometri a piedi e la distanza verso l’agnognata meta (Barcellona) va accorciandosi sempre più. Oggi 5 luglio (sesto giorno di marcia) ha raggiunto Montalto di Castro in provincia di Viterbo dove si fermerà per la notte per poi proseguire verso la provincia di Grosseto. Nella diretta web di oggi con Il Quotidiano del Molise ci racconta di un piccolo imprevisto e del lieto fine anche grazie all’intervento dei Carabinieri che lo hanno riportato sul giusto percorso.