Campobasso-Barcellona a piedi, Giovanni Messina ormai è in Spagna: la meta si avvicina: l’esclusiva del Quotidiano del Molise

Il nostro caro amico Giovanni Messina ormai ha varcato il confine francese e si trova di fatto in Spagna, esattamente a Portbou, dove inizia la Catalunya. Sorridente come sempre nonostante i lunghi cammini che ogni giorno affronta, Giovanni si è intrattenuto in un bar all’aperto in compagnia di una “cerveza” e del suo sigaro Garibaldi. Alla meta (Barcellona) mancano meno di 180 chilometri.

