Campobasso-Barcellona a piedi. Continua l’avventura di Giovanni Messina (l’intervista)

Tredicesimo giorno di viaggio per il “viandante molisano” Giovanni Messina che il 30 giugno scorso ha iniziato una sua personale avventura che lo sta portando a Barcellona… rigorosamente a piedi. Come ogni viaggio anche questo ha i suoi imprevisti, alcuni belli alcuni più fastidiosi. Giovanni ha voluto parlarci della fatica ma avuto modo anche di meravigliarsi della tanta generosità che lo circonda tanto da volerci dire che questo, per lui, non è assolutamente in solitaria poiché c’è tanta gente con cui si ferma a parlare durante il cammino che condivide il suo intento e in più di qualche occasione lo ha anche aiutato concretamente.

