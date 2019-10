Campobasso, attivi da domani i rilevatori di traffico in alcuni incroci

Gli apparecchi, in funzione dalle 18:30 alle 20, serviranno per individuare soluzioni per la mobilità sostenibile e l’ambiente nel lungo periodo

CAMPOBASSO. Saranno installati a Campobasso da domani, 18 ottobre, fino a mercoledì 23 prossimo (esclusa domenica 20), dalle 18:30 alle 20, i rilevatori di traffico della società Miovision negli incroci di via Monsignor Bologna – via Trivisonno – viale Manzoni; piazza D’Ovidio – Sopraelevata Corso Bucci – piazza Vittorio Emanuele; corso Vittorio Emanuele – piazza Vittorio Emanuele – via Pietrunto. Lo ha comunicato la Polizia Municipale in un’ordinanza precisando che la società «offre, a scopo dimostrativo, l’installazione di una stazione di rilevamento del traffico capace di fornire un quadro preciso del numero di autoveicoli, della loro direzione e delle criticità orarie del traffico veicolare e pedonale transitanti in un dato punto viario cittadino. Conoscere in maniera puntuale i flussi di traffico veicolare e pedonale consente di definire delle soluzioni per l’ottimizzazione della circolazione e nel lungo periodo attuare strategie per la sostenibilità della mobilità e dell’ambiente». Inoltre, «la strumentazione non è assolutamente destinata a registrare infrazioni stradali e ad applicare conseguenti contravvenzioni. Infatti, il congegno, utile a fornire un quadro preciso del traffico, riprende e registra in una MicroSd in forma anonima i flussi del traffico veicolare e pedonale, per poi riportarli in forma anonima su grafici utili per elaborare ed individuare soluzioni nell’interesse di tutta la città».