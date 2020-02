Campobasso, assalto al Matelica e al secondo posto

Sulla scia dell’entusiasmo e in vista di un possibile aggancio al secondo posto, il Campobasso è partito alla volta di Matelica. Dove domani, domenica 9 febbraio, incontrerà la formazione marchigiana per un match d’alta classifica. Come noto i rossoblù sono reduci da ben 14 risultati utili consecutivi e intendono continuare la striscia positiva. Anche alla luce del rinnovato feeling con la tifoseria. Che anche domani seguirà in massa il Lupo. Partiranno per le Marche non solo dal capoluogo, ma seguiranno i molisani anche tutti i tifosi residenti nelle regioni limitrofe. Sarà un’altra festa sugli spati, questo è certo. A prescindere dal risultato sul campo. Con un successo i rossoblù aggancerebbero in seconda posizione proprio il Matelica a 45 punti. Impegno insidioso anche per la capolista Notaresco che dovrà vedersela con il Pineto che lo scorso turno ha imposto il pari proprio al Campobasso. Lasciando un pizzico di amaro alla squadra di Cudini. Che tuttavia ha ricaricato le batterie ed è pronta alla battaglia in terra marchigiana.

Foto di copertina SS Campobasso Calcio

LA CLASSIFICA