Campobasso, arriva l’esterno offensivo Scafetta dalla Vastese

Il gruppo rossoblù continua a lavorare sul campo di Paduli agli ordini di mister Prosperi pronto ad accogliere il classe 2002 protagonista in serie D con la maglia della sua città

In attesa della sentenza del Consiglio di Stato prevista per il prossimo 25 agosto, il Campobasso continua a lavorare sul campo di Paduli, a pochi chilometri da Benevento, agli ordini di mister Fabio Prosperi. Da oggi, giovedì 18 agosto, si è aggregato al gruppo il nuovo arrivato Francesco Scafetta, esterno offensivo vastese classe 2002, protagonista in serie D con la casacca biancorossa della sua città e con un’esperienza nella Primavera della Reggiana (nella stagione degli emiliani in B). Secondo quanto riportato da chiaroquotidiano.it, l’accordo con il Campobasso era stato praticamente raggiunto già a fine maggio ma, le vicende extra campo, hanno allungato i tempi per completare il trasferimento.

Sono stati aggregati in prova anche gli juniores La Gamba, Budino e Colombo che vanno ad integrare il gruppo formato da Raccichini, Zamarion, Coco, Dalmazzi, Menna, Pace, Vanzan, Fabriani, Martino, Persia, Candellori, Virgilio, Ciocca, Merkaj, Liguori e Lombari. I Lupi, da sabato prossimo 20 agosto, si sposteranno a Rivisondoli (AQ) per proseguire la preparazione.