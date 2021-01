Campobasso, arriva il primo stop interno: Lupi deludenti e il Giulianova impone lo 0-0

Primo stop casalingo per il Campobasso, fermato dal Giulianova sullo zero a zero. I Lupi pagano un primo tempo sotto ritmo e una ripresa generosa, nella quale non mancano le occasioni, seppur con numerose imprecisioni, complice la giornata opaca dei due tenori Esposito e Cogliati. Per buttare giù il muro dell’ordinato Giulianova non bastano neanche i sette minuti di recupero assegnati dal direttore di gara: i rossoblù di Cudini salgono a quota 21, sprecando una opportunità importante per tornare in testa alla classifica.

Prima frazione senza squilli. Il rientrante Vitali al fianco di Esposito e Cogliati, Raccichini tra i pali al posto di Piga. Sono le due novità che Cudini presenta dal primo minuto contro la formazione del neo tecnico Bitetto, che dal canto suo punta sulla consistenza di Padovani in prima linea, assistito dalla fantasia dell’altro senior offensivo Campagnacci. La prima iniziativa è al 13′ sulla catena di sinistra: cross basso di Vanzan toccato in angolo da D’Anna, provvidenziale nell’anticipo su Cogliati. Al ventunesimo pericoloso il Giulianova su un batti e ribatti aereo nel cuore dell’area allontanato da Dalmazzi. Al 27′ prima vera buona occasione per il Lupo: ripartenza veloce con Vitali, cross basso, Esposito da posizione invitante spara alto. La spinta dei ragazzi di Cudini sembra più continua dopo una mezz’ora al piccolo trotto: slalom di Esposito, bella conclusione dal limite ma è Cogliati a deviarla sfortunatamente sul fondo. L’occasione migliore del primo tempo al 39′: Vitali gira di testa, Amadio respinge corto, si fionda Bontà che trova ancora la respinta bassa del portiere giallorosso. Due minuti dopo chance rossoblù: punizione di Esposito, respinge la difesa, Candellori va al tiro ma trova solo la potenza e non la precisione. Il primo tempo del Campobasso si chiude così sullo 0-0 dopo una mezz’ora pigra e un quarto d’ora finale più vivace.

Lupi all’arrembaggio senza precisione. Pronti-via e il Campobasso fa intendere subito di voler alzare i ritmi. Al 4′ è pericolosissimo: da Esposito a Vanzan, altro cross basso, Cogliati gira in maniera imprecisa da pochi passi. Un minuto dopo grande conclusione di Cogliati dal limite, Amadio a mano aperta in angolo. E’ un Campobasso più determinato, come conferma l’ampio presidio nella trequarti avversaria. All’ottavo la migliore chance della gara: Bontà in versione assist-man, Vitali conclude di potenza e la palla si stampa sul palo. Il gol sembra maturo ma la spinta diventa caratteriale e meno minacciosa negli ultimi sedici metri proprio sul più bello. Cudini estromette allora dal match Brenci per inserire Sforzini. L’ex Palermo e Avellino è pericoloso al 75′ con una zuccata di poco a lato, in anticipo su Amadio. All’80’ gol annullato ai Lupi: sponda di Sforzini, Bontà ribadisce in rete con l’aiuto del palo ma l’assistente sbandiera per fuorigioco. Lo stesso Bontà spreca da posizione ghiotta all’84’, calciando alto dopo corta respinta di Amadio. L’arbitro assegna sette minuti di recupero, con il Giulianova che fa capolino dalle parti di Raccichini in contropiede al 92′ con Cipriani che calcia alto. Dall’altra parte, si consuma l’ultima occasione del pomeriggio: Bontà di testa su cross di Vanzan. E’ la fotografia del pomeriggio: la mira non è quella dei giorni migliori. L.L.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci (64’Sforzini), Menna, Dalmazzi (69’Sbardella), Bontà, Candellori, Cogliati (80’Di Domenicantonio), Esposito, Vitali. A disposizione: Piga, Martino, Capuozzo, Tenkorang, Mancini, Zammarchi. Allenatore: Mirko Cudini

GIULIANOVA (4-4-2): Amadio, Ancinelli (75’Cipriani), Tipaldi, Caso, Ferrini, D’Anna, Antonelli, De Cerchio (55′ Battilana), Padovani, Campagnacci (60′ Paudice), Fossati (90′ Forcini).A disposizione: Calzetta, Kuqi, D’Antonio, Caterino. Allenatore: Leonardo Bitetto

Arbitro: Moretti di Valdarno