Campobasso, aperti al pubblico gli sportelli postali di via Pietrunto e via Toscana

Le pensioni di aprile saranno accreditate da domani al 1° aprile prossimo seguendo una ripartizione in ordine alfabetico

CAMPOBASSO. Si ricorda che gli uffici postali aperti al pubblico a Campobasso sono quelli in via Pietrunto e in via Toscana. Sono aperti dal lunedì al venerdì, solo mattina, dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Si invitano i cittadini ad utilizzare il più possibile i servizi online evitando di recarsi negli uffici postali se non per operazioni urgenti e indifferibili. A Campobasso tutti i Postamat degli uffici postali sono in funzione.

Le pensioni del mese di aprile per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 marzo. Se si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, ricordiamo che si può prelevare in contanti da tutti i Postamat, senza doversi recare allo sportello.

Per informazioni sul pagamento delle pensioni: https://bit.ly/2WJI8hJ