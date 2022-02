Campobasso, ancora vandalizzata la statua di Fred Bongusto nel cuore del centro storico

Ad essere danneggiato il manico della chitarra. Un particolare che non passa inosservato

E’ bastata una foto postata su Facebook a scatenare l’ira e lo sdegno dei campobassani per quanto accaduto.

Un atto vandalico, non c’è altro modo per definirlo, perpetrato nei confronti della statua alla memoria di Fred Bongusto, che fa bella mostra di sé nel cuore del centro storico cittadino. Ad essere danneggiato il manico della chitarra, un particolare che non passa inosservato.

Purtroppo l’autore dello scatto non ha potuto far altro che constatare quanto accaduto ed esprimere il suo rammarico sui social.

Di qui una lunga scia di commenti che formulano ipotesi su eventuali responsabili, condannano quanto accaduto e chiedono a gran voce telecamere di videosorveglianza o l’adozione di uno stratagemma per proteggerla da cittadini irrispettosi.

Episodi simili ultimamente si sono verificati anche a Termoli dove ignoti se la sono presa con la statua di Jacovitti.