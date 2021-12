Campobasso, ancora una defezione tra i 5 Stelle: Venditti passa a Forza Italia

“Condivisioni progettuali che rendono possibile un nuovo percorso politico”

Meno di una settimana fa abbiamo riportato la notizia delle acque agitate all’interno del Movimento 5 Stelle di Campobasso, in seguito alle elezioni provinciali. Durante le quali un esponente pentastellato del comune capoluogo ha votato per la lista del centrodestra e precisamente per Domenico Esposito, consigliere di Forza Italia.

Il giorno seguente la replica dell’assessore Cretella che ha affermato: “a Campobasso dove non esiste alcuna frizione all’interno della maggioranza.”

Oggi, lunedì 27 dicembre, la nota del consigliere Antonio Venditti del Movimento 5 Stelle che annuncia il suo passaggio a Forza Italia.

Il sottoscritto consigliere comunale Antonio Venditti nato il 13.06.1959 a Campobasso, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, comunica di voler aderire al Gruppo Consiliare denominato “Forza Italia”, con il Consigliere Capogruppo Domenico Esposito, in ragione di condivisioni progettuali che rendono possibile un nuovo percorso politico.”

Evidente che il voto alle Provinciali per Esposito sia arrivato da Venditti.

Le dimissioni di Antonio Venditti vanno ad aggiungersi alle defezioni di Lorenzo Sallustio, Antonio Musto e Giuseppina Passarelli. Inoltre Elena Porchetti si è dimessa da presidente della commissione Bilancio.