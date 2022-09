Campobasso, ancora una bocciatura dal Tar del Lazio: respinto ricorso contro l’esclusione dalla D

I giudici amministrativi si sono espressi diversamente dallo scorso anno quando accolsero le istanze di Sambenedettese e Casertana che furono riammesse in Interregionale. Ora resta il Consiglio di Stato, ma a chi giova?

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Campobasso calcio contro il diniego, da parte della Figc, all’ammissione in serie D in sovrannumero. La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 settembre, a circa 24 ore dalla discussione in Camera di Consiglio. Si conferma, dunque, amara l’estate dei Tribunali per la società rossoblù.

Prima di arrivare a quest’ennesima bocciatura, va ricordato che la Figc ha già detto no all’iscrizione in serie D in sovrannumero, specificando con una lettera al sindaco di Campobasso che non c’era più tempo, anche a causa dei troppi ricorsi. Schierati in giudizio, al fianco della Figc di Gabriele Gravina, la Lnd di Giancarlo Abete e il Coni di Gianni Malagò.

Il collegio giudicante, che comprendeva anche il magistrato che era presente tra coloro i quali decisero per l’accoglimento dell’istanza della Sambenedettese (e Casertana) lo scorso anno, di fatto ha sconfessato quella decisione. Adesso, sulla carta, ci sarebbe ancora un passaggio al Consiglio di Stato, ma questa è una valutazione che sarà fatta nelle prossime ore.