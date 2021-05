Campobasso ancora orfana dell’Infiorata, tappeto di fiori davanti alla Chiesa di San Giuseppe

Per il secondo anno di fila non andrà in scena a Campobasso la tradizionale Infiorata. Manifestazione a cui i cittadini del capoluogo di regione sono estremamente legati. Niente tappeti di fiori per il centro storico e nessuna processione della Madonna come avviene ogni 31 maggio. Per la verità qualche tappeto e qualche fiore in giro per la città si è visto. E’ il caso della Chiesa di San Giuseppe Artigiano che non ha voluto rinunciare al tradizionale tappeto di fiori all’ingresso dell’edificio. Omaggio di alcune famiglie di Colle dell’Orso che ogni anno predispongono i petali davanti alla Chiesa del quartiere Cep.

Per quanto riguarda gli eventi di oggi, il Vescovo Bregantini celebrerà la Santa Messa presso la Chiesa dei Monti e nel tardo pomeriggio ci sarà la benedizione dei bambini.