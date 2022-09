Campobasso ancora in attesa del verdetto del Tar Lazio sul suo futuro calcistico

Il ricorso della società rossoblù contro il diniego della Figc all’ammissione in serie D è stato discusso nella tarda mattinata di oggi, ma la sentenza arriverà solo nelle prossime ore

È stata discussa a mezzogiorno di oggi al Tar del Lazio il ricorso del Campobasso Calcio contro il diniego, da parte della Figc, all’ammissione in serie D in sovrannumero. La sentenza non è stata ancora resa nota e dovrebbe essere pubblicata nella giornata di domani, giovedì 8 settembre.

Prima di arrivare a quest’ennesima istanza, va ricordato che la Figc ha già detto no all’iscrizione in serie D in sovrannumero, specificando con una lettera al sindaco di Campobasso che non c’è più tempo anche a causa dei troppi ricorsi. Schierati in giudizio, al fianco della Figc di Gabriele Gravina, la Lnd di Giancarlo Abete e il Coni di Gianni Malagò.

Il collegio giudicante che si esprimerà sul ricorso del Campobasso comprende il magistrato Scarpato, il quale era presente tra coloro che decisero per l’accoglimento dell’istanza della Sambenedettese (e Casertana) e viene, legittimamente, da chiedersi se avrà il coraggio di sconfessare quanto sancito l’estate scorsa. La data è slittata, non è più la stessa (oggi, 7 settembre), ma la serie D, quest’anno come lo scorso anno, è già partita con, peraltro, un girone ancora congelato. E dopo il Tar ci sarebbe ancora un passaggio al Consiglio di Stato, ma questa è una valutazione che sarà fatta in seguito.