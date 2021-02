Campobasso, altro tassello a centrocampo: dopo Ladu, è ufficiale l’arrivo del classe ’98 Angelo Persia

Nuovo innesto a centrocampo per il Campobasso, che nella giornata di oggi ha ufficializzato l’ingaggio di Angelo Persia, mediano classe 1998 proveniente dalla Fermana, squadra con la quale ha militato anche in serie C nella stagione 2019/2020 con tredici presenze ed un gol. In precedenza, ancora terza serie con il Teramo (2018-2019, 24 presenze). Scuola Roma, approda nuovamente in un girone F della Serie D che lo aveva visto protagonista per tre stagioni all’Avezzano, squadra della sua città natale.

Un altro giocatore di sostanza per mister Cudini, che dopo l’ingaggio di Ladu completa una mediana ricca di soluzioni. Entrambi erano a disposizione del tecnico alla ripresa degli allenamenti, ma soltanto l’ex Lanusei potrebbe staccare la prima convocazione in vista del doppio confronto in pochi giorni con Rieti e Fiuggi. Persia. al contrario, è fermo ai box da diverso tempo per un infortunio al crociato patito a settembre. Nelle ultime settimane a Fermo si era allenato a parte, l’obiettivo è recuperare la condizione migliore.