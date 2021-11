Campobasso, altro esame severo. Contro il Francavilla per provare a sbloccarsi a Selva piana

Sette gare interne, una sola vittoria. Partendo da questo dato, il Campobasso si accinge ad affrontare domani pomeriggio alle 17,30 (per la seconda casalinga consecutiva) la Virtus Francavilla, che staziona a quota 23 in classifica, sei lunghezze in più dei Lupi. Un esame severo ma percorribile per i ragazzi di mister Cudini, fin qui meno a proprio agio – nonostante la grossa spinta del tifo – sul terreno di gioco amico. E’ il momento, neanche a dirlo, di ricercare con tutte le forze quella vittoria soltanto assaporata con Catania, Foggia e prima ancora con il Picerno

Tra recuperi e dubbi sul modulo. Che undici rossoblù vedremo al cospetto dei pugliesi? Le note liete, attese, giungono dal centrocampo, che recupera due interpreti titolari quali Bontà e Candellori, tornati a disposizione del tecnico dopo i rispettivi stop per squalifica e infortunio. Per Menna e Di Francesco (quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi con continuità), c’è ancora da attendere prima di rivederli dal 1′. Difficile immaginare cambiamenti nel tridente offensivo, con Liguori, Vitali e Rossetti che viaggiano col vento in poppa verso la riconferma. A sinistra, il ‘solito’ ballottaggio Pace-Vanzan darebbe al secondo qualche chance in più di partire dall’inizio. Dubbi sugli interpeti a parte, tutto ruota, dunque, sul modulo che Cudini opporrà ai pugliesi: sarà 4-3-3 o quel 3-4-3 visto con Foggia e Turris? Interrogativo che non preoccupa più di tanto il fronte avverso. “Ci siamo preparati su entrambe le situazioni – ha spiegato in conferenza pre gara Roberto Taurino, mister del Francavilla – sappiamo che prima di tutto ci troveremo davanti una squadra collaudata, con grossa qualità nelle transizioni. Si esprimono bene in campo aperto, qualità riscontrabile in questo girone d’andata. Bisogna essere bravi ad interpretare la partita nelle giuste fasi e nei giusti momenti: servono coraggio, costanza ed equilibrio”. le.lo.

Gli appuntamenti del Quotidiano.

Domani a partire dalle ore 17 sulle pagine web collegamento video in diretta da Selva piana per le ultime sul match. Al termine della partita, approfondimenti e cronaca, oltre agli scatti migliori di Campobasso-Francavilla