Campobasso, al via il bando per il contributo affitti: ecco come presentare domanda

È stato pubblicato per il Comune di Campobasso, l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2022, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione, scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it, e dovrà pervenire a all’Ente all’indirizzo di posta certificata: comune.campobasso.protocollo@ entro e non oltre il 15 novembre 2022.

Tutte le informazioni riguardanti l’Avviso possono essere richieste, previo appuntamento telefonico, presso lo sportello sito in via Cavour n.5 – piano terra o in alternativa contattando il numero di telefono 0874 405552 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

Il Comune entro 15 giorni dalla data di scadenza dell’Avviso procederà all’istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

L’entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l’incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi.