Campobasso: al mercato di campagna amica arriva la carne 100% made in Molise

Giovedì 4 marzo, all’Agrimercato di Campagna Amica, in piazza Cuoco 1 a Campobasso, sarà nuovamente possibile acquistare la carne. Fra le tante aziende espressione delle eccellenze Made in Molise, i consumatori troveranno, infatti, anche un banco macelleria dell’azienda agricola e zootecnica “Berardi”. Gestita dal giovane imprenditore zootecnico Antonio Berardi, l’agri-macelleria offrirà ai consumatori le ottime carni provenienti dal suo allevamento, sito in agro di Isernia. Qui, Antonio, con il supporto di sua moglie Rachele, alleva vitelli, maiali, agnelli e pollame. I suoi capi, alimentati con foraggio e altre produzioni aziendali, vivono in un ambiente incontaminato che garantisce salubrità e genuinità delle carni. La macelleria va a completare la vasta gamma di prodotti in vendita al mercato, che spaziano dall’ortofrutta ai formaggi, vaccini e bufalini, salumi, pesce fresco dell’Adriatico, pescato a “miglio zero” al largo di Termoli, ma anche miele, vino, olio, pasta, farine e prodotti da forno e ancora legumi, passate, marmellate, sott’olii e quant’altro la migliore agricoltura del Molise offre, tutto rigorosamente a “km zero”.