Campobasso al fianco del popolo curdo: passa la mozione di Pd e Sinistra

La testimonianza in aula di Hikmet Aslan, attivista e rifugiato politico: «Oggi si è votato per la speranza della nostra gente»

CAMPOBASSO. Andare oltre le parole e le buone intenzioni con una condanna netta dell’aggressione turca, ma anche le necessarie azioni diplomatiche e sanzioni economiche che diano un segnale forte contro questo attacco. Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato la mozione proposta dai consiglieri del Pd, Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore e Bibiana Chierchia e della Sinistra, Antonio Battista per la solidarietà da esprimere, da parte del Comune di Campobasso, al popolo Curdo. Il sì al documento è stato unanime, insieme alle parole di affetto e stima, di ringraziamento a un popolo coraggioso, civile, da prendere ad esempio, alle sue donne, che caparbie hanno contribuito alla sconfitta dell’Isis.

Nell’aula consiliare ha potuto portare la propria testimonianza Hikmet Aslan, attivista curdo e rifugiato politico residente a Campobasso da diversi anni, il quale ha sottolineato come «la Turchia, sempre più islamista e nazionalista, sia intenzionata a creare una striscia di terra al suo confine con la Siria, controllata dagli ultimi residui dell’Isis» e ha ringraziato tutti per l’impegno: «Oggi si vota per un popolo, per la sua speranza. Vi invito a votare sì!».

Nel documento, si chiede la «solidarietà incondizionata al popolo curdo e, al governo italiano, di prendere una posizione chiara posizione contro l’aggressione alla Libera comunità del Rojava, della Siria nord occidentale, sospendendo immediatamente le forniture militari al Governo turco, richiamando in Patria l’ambasciatore italiano ad Ankara, adoperandosi in tutte le sedi, anche attraverso lo strumento delle sanzioni economiche, per fermare l’escalation militare e arrivare al ritiro immediato dell’esercito turco dal territorio siriano».

Il sindaco Roberto Gravina, concludendo gli interventi, ha sottolineato come questa iniziativa di trattare argomenti così importanti sarà solo la prima di una lunga serie. Poi, ha aggiunto: «Ringrazio Hikmet per la sua testimonianza e lo ringrazio anche perché, con momenti come questo, ci abituiamo, tutti noi, a trattare temi che sembrano poco afferenti alla realtà amministrativa della città, ma che assolvono la funzione di veicolare così la dovuta attenzione sulle sorti di un intero popolo, portandoci meglio a capire i valori della democrazia e della libertà».

