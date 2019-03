“Campobasso al centro”, presentata la seconda lista a sostegno del centrodestra

Dopo “Campobasso del futuro”, questa mattina è stata presentata la seconda lista a sostegno del centrodestra per le amministrative di maggio. Si tratta di “Campobasso al centro”. A presentarla Massimo Trivisonno: «Vogliamo riportare al centro la nostra città, il nostro territorio e i nostri cittadini che ci hanno chiesto un impegno concreto» ha detto. Tra i punti importanti del programma il lavoro per tutti e la possibilità di rimanere a vivere a Campobasso. E per il nome del candidato sindaco, Trivisonno ha detto: «Ne discuteremo con il tavolo del centrodestra a cui proporremmo anche il nostro programma di 10 punti».