Campobasso-Agnonese: confermato il 25% della capienza al Nuovo Romagnoli

L’ordinanza n. 45 del Presidente della Regione Molise ha stabilito che il pubblico potrà tornare allo Stadio Nuovo Romagnoli anche per le partite casalinghe di campionato del Campobasso, nella misura del 25% rispetto alla capienza attuale, parliamo pertanto di circa 1000 posti disponibili. Il nuovo testo in vigore, però, impone alcune modifiche rispetto all’amichevole giocata a porte aperte contro il Cerignola, match che ha ricevuto un parere molto positivo delle istituzioni sia per l’organizzazione da parte della Società che per il comportamento esemplare del pubblico presente. Già dalla sfida di domenica prossima contro l’Olympia Agnonese resteranno confermate le misure più importanti quali l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il confronto, il distanziamento sociale, l’acquisto esclusivamente in prevendita del biglietto (Store Campobasso oppure On-line) con posto nominativo e assegnato dal quale non sarà possibile muoversi, il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso e la consegna del modulo di autocertificazione relativo alle norme anti – covid, oltre ad esibire un valido documento di riconoscimento. L’ulteriore riduzione della capienza al 25% e – soprattutto – il divieto di allocazione in posti limitrofi anche per i congiunti di qualsiasi genere comporteranno una nuova distribuzione degli spettatori: il distanziamento sociale sarà richiesto anche a persone dello stesso nucleo familiare e, pertanto, chi ha acquistato l’abbonamento con la scelta dei posti riservati ai congiunti, dovrà recarsi quanto prima allo Store del Campobasso per scegliere o variare la propria posizione allo stadio.