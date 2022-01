Campobasso, agevolazioni per le soste di automobili elettriche e ibride

Con una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha inteso continuare a sostenere e incentivare la mobilità alternativa a zero emissioni o ridotto impatto ambientale, prevedendo anche per l’anno in corso una serie di agevolazionirelative alla sosta a pagamento per i possessori di automobili elettriche ed ibride.

In particolare, per il corrente anno 2022, vi sarà l’esenzione totale dal pagamento della sosta per tutte le auto elettriche, invece, per i veicoli ibridi, sarà consentito ai possessori delle ibride di sostare gratuitamente ovunque, alla pari delle 100% elettriche, per il primo anno dalla data dell’immatricolazione.

Inoltre, sempre per i veicoli ibridi, nel secondo anno dalla data di immatricolazione, è prevista l’esenzione totale dal pagamento della sosta con vincolo però di sostare su una sola strada a scelta dell’utente.

Vengono anche stabiliti per gli utenti proprietari di autoveicoli ibridi, al termine dei periodi di gratuità previsti, abbonamenti agevolati che autorizzano a sostare, nei parcheggi pubblici a pagamento, alle seguenti tariffe agevolate: abbonamento mensile: € 20,00; abbonamento trimestrale: € 50.00; abbonamento semestrale: € 90,00; abbonamento annuale: € 150,00.

Con la delibera di Giunta, viene demandata alla società in house S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. il compito di avviare, d’intesa con l’Assessore Ambiente Polizia Municipale Mobilità, tutte le procedure al fine di consentire agli utenti residenti o lavoratori nel Centro Storico e ai proprietari di veicoli elettrici e ibridi, di effettuare la sosta in tutte le aree soggette a sosta a pagamento nelle modalità sopra indicate.