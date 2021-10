Campobasso abbraccia S. Giuliano di Puglia nel giorno del ricordo

“Nel giorno del ricordo di un dolore straziante che colpì in modo improvviso le famiglie dei 27 bambini e quella della loro maestra, vittime del terremoto che distrusse la scuola di San Giuliano di Puglia – così afferma il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – il silenzio e il raccoglimento che dedichiamo a quella tragedia, rappresentano il legame forte che avvertiamo verso la comunità di San Giuliano di Puglia che perse, in un attimo, un’intera generazione.

Oltre a rinnovare a nome della città di Campobasso quell’abbraccio nel quale allora e sempre continueremo a stringere i familiari delle vittime per contribuire a tenere viva la memoria di ciò che accadde, alla comunità di San Giuliano di Puglia va il sostegno della città capoluogo di regione e dei suoi abitanti, perché il percorso di rinascita di un singolo paese, per quanto doloroso, può e deve essere accompagnato da tutte le forze e le rappresentanze del nostro intero territorio regionale, consapevoli che ricordare quanto accadde a San Giuliano di Puglia diciannove anni fa, debba rappresentare il principio fondante di un impegno di lavoro quotidiano a favore della sicurezza degli edifici scolastici che coinvolge, in modo diretto e senza distinzioni di sorta, tutte le componenti politiche, istituzionali e sociali non solo regionali ma nazionali.”