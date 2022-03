Campobasso, abbattutto l’ex liceo Scientifico “Romita” in via Scardocchia

La consueta tranquillità della zona è squarciata dal rumore dei mezzi di cantiere: se ne va un pezzo di vita di tanti studenti molisani

Sono in corso in via Scardocchia a Campobasso le operazioni di abbattimento dell’edificio che ospitava il vecchio liceo Scientifico “Romita”. Al suo posto, sarà costruito il nuovo “Galanti”. La consueta tranquillità serale della zona è squarciata dal rumore dei mezzi di cantiere che stanno demolendo l’ex istituto scolastico. Le immagini destano impressione ed emozione, in particolare per i tantissimi studenti molisani che lì hanno studiato e si sono diplomati stringendo innumerevoli legami umani e vivendo ricordi indelebili di vita. Un altro pezzo di storia di Campobasso se ne va tra malinconia e ricordi.

Per il cronoprogramma di cantiere, si prevede un ritmo di lavoro serrato, successivamente alle fasi di demolizione si procederà al picchettamento del nuovo fabbricato e alla costruzione del nuovo Liceo Galanti. Il progetto sarà di realizzare un edificio di ultima generazione su isolatori sismici e realizzato secondo le più moderne tecniche edilizie. L’ente Provincia di Campobasso ha mandato a gara il progetto dello stabile a firma dell’architetto Donato Fruscella per la parte architettonica e l’ingegner Nicola Di Renzo per la parte strutturale, completano lo staff incaricato dall’ente di Via Roma il Responsabile Unico, l’ingegnere Gianpiero Di Stefano, e il collaudatore, l’ingegnere Giuseppe Perrino.