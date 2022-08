Campobasso, abbattuti altri alberi in città e lasciati sul posto: degrado in via Puglia

La denuncia del Pmli: «Il comune non provvede alla rimozione e lascia nell’abbandono le periferie»

«Continuano a venire abbandonate a loro stesse le periferie del capoluogo molisano, – si legge in una nota del Pmli di Campobasso – anche sul fronte ambientale. Alla faccia della tanto decantata promessa in campagna elettorale dei grillini, ovvero di impegnarsi per riportare Campobasso ai fasti di un tempo dandole la possibilità di fregiarsi del titolo di “città-giardino”, registriamo con disappunto l’ennesimo scempio della giunta Gravina. L’ultimo caso è quello di via Puglia (proprio dinanzi alla ben nota piscina comunale che da anni tutti i candidati sindaci promettono di risolvere mentre nulla cambia!): tanti alberi abbattuti perché ritenuti pericolosi per la viabilità e la sicurezza dei passanti ma … lasciati inspiegabilmente sul posto oramai da ben due settimane! Con annessi, si intende, tutti i rischi del caso, dall’incendio alla proliferazione di topi ed insetti!

Facciamo chiarezza. Come ben noto ai cittadini, specie quelli che abitano nelle contrade o comunque lontano dal centro, il comune (a prescindere dalla giunta borghese al potere di turno), versa lacrime di coccodrillo: “non abbiamo fondi”, “mancano i mezzi”, “presto faremo qualcosa”, ecc! Anche stavolta, solito copione. Le municipalizzate di palazzo San Giorgio non avrebbero a disposizione mezzi e strumenti sufficienti per operare in tali contesti ed ecco quindi affidato ad una ditta esterna il solo compito del taglio dei fusti! E poi? Non ci risulta che l’assessore Cretella, che tanto si vanta di essere “socialista” ed “antisistema” e di avere a cuore, parole sue, “una corretta pianificazione del verde pubblico” (sic) abbia poi ben tanto chiaro cosa voglia dire pianificazione! I lavori di via Puglia sono stati effettuati oramai da due settimane: possibile che ancora non si sia trovata una ditta per lo sgombero? O meglio, non si sarebbe dovuto prevedere da prima al tutto, caro il nostro assessore?

E così, ecco un nuovo schiaffo per le periferie del capoluogo: la cittadinanza del posto teme, giustamente, per il rischio incendi, la possibile e prevedibile proliferazione di animali ed insetti, per non parlare del non proprio edificante colpo d’occhio, una degna cornice per il piatto forte, come detto, la disastrata e mai completata piscina comunale!

Il PMLI raccoglie e fa proprie le lamentale dei residenti del quartiere e invita l’intera giunta ad attivarsi al più presto: fa male constatare come il verde sia curato nel centro mentre le periferie debbano patire certe cose! Questo classismo fra cittadini di serie A e di serie B è intollerabile!»