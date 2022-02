Campobasso, abbandono selvaggio di pneumatici in contrada Cacciapesci

Una pratica illegale, purtroppo l’ennesima in città, che cozza contro il senso civico e contro l’ambiente

Una decina di pneumatici accatastati alla fine di contrada Cacciapesci a Campobasso, la quale non è certo una zona di smaltimento rifiuti. Ma il paradosso è che, essendo stati scaricati lì, potevano essere portati tranquillamente all’area destinata allo scopo che si trova in contrada Selva Piana. Una pratica illegale, purtroppo l’ennesima in città, che va a sbattere contro il senso civico e, nei casi più estremi, anche contro l’ambiente. Tuttavia, se da un lato resistono tali gesti di inciviltà, dall’altro cresce sempre di più il numero di persone esasperate da questi atteggiamenti e che quindi non si fanno problemi a denunciare chi commette questi tipi di reati, come nel caso di un nostro lettore che ci ha segnalato l’accaduto con tanto di documentazione fotografica.

Urge, dunque, tolleranza zero nei confronti di chi abbandona rifiuti in modo selvaggio. Magari accanto all’utilizzo delle telecamere e, quindi, l’impiego della tecnologia per contrastare l’odioso fenomeno degli abbandoni dei rifiuti e permettere, così, di risalire ai trasgressori.