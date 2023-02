Campobasso a valanga anche sul Bojano, 5-0 e testa già al match di domenica

Campobasso-Bojano 5-0

Campobasso: Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Traoré, Giullari, La Montagna, Lombari. All. Di Meo

Bojano: Borreca, Colalillo, Drini, Pisano, Cioccia, Sabatino, Tasillo, Schipani, Bomba, Mauriello, Coulibaly. All. Ianniruberto

Arbitro: Simonelli di Isernia

Marcatori: 15° Lombari, 17° Sabatino, 51° Anastasia, 70° Franchi, 73° Tizzani

Ancora un successo per il Campobasso che questo pomeriggio, domenica 12 febbraio, ha superato tra le mura amiche il Bojano imponendosi per 5-0.

Pratica archiviata già in avvio di gara per i rossoblù che con un fulmineo uno due hanno messo la gara in discesa grazie alle reti al 15° di Lombari e al 17° di Sabatino. Gara in cassaforte ad inizio ripresa in virtù del gol realizzato da Anastasia al 51°. Ancora a segno Franchi al 70° e Tizzani al 73°.

La squadra di mister Di Meo resta saldamente in vetta alla classifica del massimo campionato regionale in attesa del match decisivo di domenica prossima quando al Le Piane andrà in scna il big match tra Isernia e Campobasso.

Foto di copertina: Giuseppe Terrigno