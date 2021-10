Campobasso a Messina per il primo dei due esami siciliani in rapida successione. Rientra Bontà, dubbi sul modulo

Forte di un rendimento esterno fin qui roboante, il Campobasso viaggia alla volta di Messina con un buon bagaglio di certezze accumulate e con la tranquillità portata in dote da una classifica positiva. Il primo dei due esami siciliani – in attesa del Catania a Selva piana sabato prossimo – rappresenta dunque uno snodo interessante della stagione rossoblù, al cospetto di una squadra insidiosa, fin qui un gradino sotto alle attese. I giallorossi di Capuano, tecnico sanguigno e navigato, hanno sete di vittoria e debbono dimostrare di valere più dei nove punti, risicati, messi insieme fin qui, con soli due successi all’attivo. Davvero troppo poco per una piazza che chiede a gran voce una svolta, possibilmente uscendo subito da quella zona playout che ha i risvolti delle sofferenze inattese.

Il Lupo e i dubbi sul modulo. Quale Campobasso vedremo domani pomeriggio con calcio d’inizio alle 14,30? Cudini ha lavorato intensamente con la squadra durante la settimana senza svelare le carte. Si parte dal modulo e le due opzioni sul piatto: restare fedeli al 4-3-3 o scegliere la difesa a 3, specchiando in qualche modo quello che è il sistema tattico del Messina. In quest’ultimo caso, toccherebbe a Magri affiancare Menna e Dalmazzi al centro della difesa. Diversamente, spazio per Pace (o Vanzan) a sinistra e per Fabriani a destra. A centrocampo, il rientro prezioso di Bontà dopo la squalifica riconsegna al tecnico giocate, esperienza e imprevedibilità sui calci piazzati; in attacco scocca l’ora di Rossetti, pronto a riprendersi la casacca numero 9 dal primo minuto, verosimilmente affiancato da Liguori (in ascesa nelle gerarchie) e Vitali, che con il suo dinamismo ha riacceso i rossoblù nello stagnante secondo tempo con il Picerno. Affilate le armi, non resta che provare a confermarsi in trasferta, il palcoscenico fin qui preferito dopo un quarto di campionato. le.lo.