Campobasso 1919, ufficiale l’acquisto di Alessio Rasi dal Roma City

Il Campobasso Football Club rende noto l’accordo con Alessio Rasi, che da oggi, è

ufficialmente lupo.

Laterale difensivo classe 1999 nato a Roma, Alessio solca i primi campi di D con il

Monterosi nella stagione 17/18. Per lui due anni da titolare fisso nel girone G con 69 gare

giocate, 1 gol e 2 assist.

Successivamente l’approdo tra i professionisti con le maglie di Albinoleffe e Rieti.

Nell’estate del 2020 viene acquistato dalla Vibonese, sempre in Serie C, dove colleziona 3

assist in 15 partite prima di approdare al Pescara nel girone B. Con gli adriatici mette a

referto 11 apparizioni.

Nella stagione appena conclusa, Alessio ha difeso i colori del Roma City, dove ha

totalizzato 20 presenze condite da 4 gol.

Le prime dichiarazioni in rossoblù: “Appena ho saputo di questa possibilità non ho esitato.

Col direttore ci siamo messi d’accordo subito, senza perdere tempo. Conosco la piazza e

so quanto calore c’è nella tifoseria, poi ho visto la serietà della società e quindi non è stato

difficile accettare senza neanche pensarci”.

“Penso di poter dare tanto a questa maglia – continua Rasi – ma non voglio fissare degli

obiettivi. Voglio viverla giornata dopo giornata, con il calore dei tifosi, con cui possiamo

toglierci belle soddisfazioni”.

Sulle avversarie: “Ci saranno delle belle squadre ma noi siamo il Campobasso, siamo

chiamati a dare quel qualcosa in più rispetto alle altre. Conoscendo il mister, saremo

senza dubbio una squadra propositiva che farà divertire il pubblico ogni domenica”.

Benvenuto nel branco Alessio e buon lavoro