Campobasso 1919, travolto il Sesto Campano 5-1: quarta vittoria di fila e primato solitario

Il Campobasso 1919 infligge un sonoro 5-1 al Sesto Campano al Poce di Riccia e continua il suo percorso netto nel campionato di Eccellenza con quattro vittorie in altrettante gare.

Apre subito le marcature Lombari al 4′ e raddoppia Franchi al 27′. Il Sesto Campano ha un sussulto grazie al rigore trasformato da Di Baia al 36′, ma non basta perché Fruscella al 43′ chiude il primo tempo sul 3-1 per il Campobasso 1919. Nella ripresa i rossoblù arrotondano ancora di più il punteggio con Fazio al 53′ e Fruscella al 71′ che firma la doppietta personale e chiude il match sul 5-1. Il Campobasso prosegue il cammino solitario in vetta con 12 punti in attesa del recupero tra Isernia e Castel di Sangro il prossimo 5 ottobre.