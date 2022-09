Campobasso 1919, Rizzetta scatenato sul mercato: ecco l’olandese Daniels, ex nazionale U20 e Como

Tesserato l’esterno d’attacco classe ’94, che ha ottenuto la promozione in B con i lariani e in patria ha giocato con Eindhoven, Cambuur e Twente U21, dopo gli arrivi del connazionale Duah, Vanzan, Fazio, Di Lollo, Dibari e Federico Di Lallo

In attesa del debutto nel campionato di Eccellenza in programma sabato 17 in casa dell’Olympia Agnonese, Matt Rizzetta e il suo gruppo stanno consolidando l’assetto societario del Campobasso 1919 e, contemporaneamente, si susseguono i colpi di mercato. Dopo gli arrivi di Vanzan, Fazio, Di Lollo, Federico Di Lallo, e dell’olandese Duah (che sarà in Italia la prossima settimana e sta recuperando da un infortunio serio), ecco un altro rappresentate dei Paesi Bassi, ovvero Alvin Daniels, classe 1994, esterno destro d’attacco che ha già giocato nella Nazionale olandese Under 20 prima di approdare in Italia al Como con cui ha ottenuto la promozione dalla Serie C alla B. In precedenza ha giocato in Olanda con l’FC Eindhoven, SC Cambuur e FC Twente U21. E domani alle 11, al Due di Picche Bistrot a Campobasso, la conferenza stampa in cui si potrà conoscere più di qualcosa rispetto al futuro della società rossoblù.

In alto, Alvin Daniels (fonte: https://comofootball.com/)