Campobasso 1919, Rizzetta e Rispoli al lavoro per il passaggio di proprietà

In questi giorni saranno definiti i dettagli dell’accordo tra i due presidenti. Intanto, la squadra lavora agli ordini di mister Di Meo in vista dell’esordio in casa dell’Olympia Agnonese

“Il presidente Rispoli, il presidente Rizzetta e il suo vice, Cirrincione sono in continuo aggiornamento tra loro sulle questioni giuridiche per il cambio di proprietà e, a breve, sarà convocata una nuova conferenza stampa con la loro presenza”. Lo ha annunciato il responsabile del progetto territoriale, Ivano Maselli, del Campobasso 1919.

La squadra, come noto, esordirà sabato prossimo, 17 settembre, sul campo dell’Olympia Agnonese. Il gruppo è già al lavoro con il nuovo tecnico, Pino Di Meo, che debutterà da ex al Civitelle in una sfida che mette già di fronte due delle favorite alla vittoria finale del torneo di Eccellenza che vale l’approdo in serie D.