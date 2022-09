Campobasso 1919, Rizzetta ai tifosi: “Progetto dedicato a voi che avete sofferto negli ultimi mesi”

La lettera aperta del socio americano della società del capoluogo pronta ad affrontare il campionato di Eccellenza puntando subito a risalire in serie D: “Amiamo questa piazza a prescindere dalla categoria”

Il socio americano del Campobasso 1919, Matt Rizzetta, chairman della North Sixth Group, fresco di accordo con il presidente Angelo Rispoli per rinforzare la squadra che milita in Eccellenza e puntare subito alla serie D, ha scritto una lettera aperta ai tifosi. Di seguito il testo:

“Le ultime settimane sono state frenetiche. Essere costretti a fare tutto di fretta con poco tempo per programmare. Ma eccoci qui, ai nastri di partenza di un altro campionato di un Campobasso Calcio. Ci dispiace per la categoria di partenza, ma a volte più sofferenza c’è più sarà bello.

Ci tengo a ringraziare tutti colori che ci hanno sostenuto e che hanno sposato il nostro progetto ad occhi chiusi, incominciando da dott. Angelo Rispoli e dal sindaco Roberto Gravina per poi passare a tutti quelli che lavorano all’interno del nostro progetto instancabilmente e senza sosta: Ivano Maselli, Nicola Cirrincione, mister Di Meo, DS De Filippis, il nostro consulente sportivo Carlo Musa, il team manager Candido De Lisio, Francesco Pietrunti, Giovanni Piccirilli, Antonella Di Toro, tutto lo staff e tutti i giocatori.

Non doveva andare cosi. Doveva essere tutto diverso. Comunque, l’imprevedibilità rappresenta anche la bellezza della vita. Poco ci importa come ci siamo arrivati. L’importante e’ che ci siamo. Nessuno ha mai regalato niente a questa piazza, e questo progetto rappresenterà il vero significato di ripartire dal basso, così per tornare in alto.

Questo progetto è dedicato a tutti voi che avete sofferto troppo negli ultimi mesi. Da oggi in poi non guardiamo più al passato. Pensiamo esclusivamente al futuro, in modo ambizioso, con un progetto in cui crediamo fino in fondo è che abbiamo deciso di lanciare a prescindere dalla categoria, perché questa è una piazza che amiamo. Grazie per averci dato questa opportunità. Avanti tutti. Forza Lupi!”.