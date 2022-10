Campobasso 1919, poker servito a Campomarino per l’ottavo successo di fila

I rossoblù si impongono con due gol per tempo sui bassomolisani e si portano a +5 sull’Aurora Alto Casertano che domani attende il Bojano

Il Campobasso continua la sua serie di vittorie ininterrotte nel campionato di Eccellenza superando per 4-0 la neopromossa Campomarino. Al 4′ la sblocca Franchi, mentre al 25′ raddoppia Ioio. Nella ripresa il Campobasso arrotonda ancora il punteggio con Lombari al 57′, mentre il poker finale porta la firma di Di Bari.

Per i Lupi, che in settimana hanno conquistato i quarti di Coppa eliminando il Real Guglionesi, è l’ottava vittoria di fila in campionato con una media di quasi 5 gol a partita e 24 punti in classifica davanti a Aurora Alto Casertano (-5) e Isernia (-6) che domani saranno impegnate rispettivamente contro Bojano e Virus Gioiese.

Foto pagina Facebook cb 1919