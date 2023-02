Campobasso 1919, le indicazioni della società ai tifosi per l’accesso al Lancellotta: disponibili altri 42 biglietti

Si è tenuto in Questura ad Isernia il tavolo tecnico alla presenza delle due società. Gli ultimi tagliandi saranno venduti singolarmente allo Store ufficiale rossoblù previa esibizione del documento di riconoscimento

Il Campobasso 1919 in riferimento alla partita che si svolgerà domenica 19 Febbraio presso lo stadio “Lancellotta” di Isernia, valevole per la 21esima giornata del campionato di Eccellenza, comunica quanto segue: “Nella data odierna si è svolto il tavolo tecnico presso la Questura di Isernia anche alla presenza delle due società, in cui sono state affrontate tutte le principali problematiche afferenti la struttura. Si tiene a precisare che nessuna istituzione ha voluto limitare l’accesso ai tifosi ospiti, al contrario, tutte, compresi i due club, hanno lavorato alacremente per garantire quanti più biglietti possibili ed un accesso più facile e sicuro per tutti. Nella fattispecie lo stadio comunale di Isernia presenta due problemi strutturali relativi alle vie di accesso ed alla staticità del settore ospiti.

Con riferimento al primo, il percorso destinato ai tifosi della squadra ospite, a causa di lavori di ristrutturazione presso una abitazione privata, non consente l’accesso a mezzi pesanti (bus e minivan 20 posti) ma esclusivamente a vetture e pulmini 9 posti. Pertanto, i tifosi del Campobasso sono invitati a recarsi alla partita con le proprie vetture e fermarsi successivamente nel parcheggio antistante la Questura di Isernia. Da qui, saranno accompagnati con le proprie vetture presso il loro settore di appartenenza, lungo il percorso destinato alla tifoseria ospite.

A causa della difficile viabilità si raccomanda ai tifosi di arrivare ad Isernia a partire dalle 13:30, evitando di arrivare pochi minuti prima l’inizio della gara, e possibilmente in gruppi di almeno 5-6 vetture in modo tale da velocizzare e facilitare l’accesso.

In merito al secondo, i problemi di staticità ne impediscono l’apertura a pieno regime. Invero, è disponibile soltanto la tribuna in cemento armato la quale ha una capienza, raggiunta grazie all’opera incessante del comune di Isernia a cui vanno i più sentiti ringraziamenti, di 242 posti.

Pertanto, saranno messi in vendita altri 42 tagliandi esclusivamente presso lo Store del Campobasso 1919. Invitiamo i tifosi a mantenere la calma, ad essere collaborativi per far sì che questa giornata possa essere una giornata di festa e di sport.

La vendita dei tagliandi sarà effettuata quest’oggi presso lo Store del Campobasso in Corso Vittorio Emanuele II che sarà aperto esclusivamente a partire dalle ore 18:00. Come anticipato in precedenza, saranno disponibili soltanto 42 tagliandi e saranno venduti uno a persona previa esibizione del documento di riconoscimento. Non sono ammesse vendite multiple a singole persone (ad eccezione di genitori di figli minorenni) ne prenotazioni di biglietti”.