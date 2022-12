Campobasso 1919, la NSG acquista ufficialmente il 100% delle quote societarie

La NSG ha acquistato ufficialmente il 100% delle quote del Campobasso 1919. La comunicazione di conclusione dell’iter burocratico internazionale relativo al trasferimento delle quote della U.S. Campobasso 1919 SSD a R.L. arriva direttamente dalla società.

“Ringrazia il dott. Angelo Rispoli per l’importante collaborazione degli ultimi mesi. Ringrazia l’avv. Simone Calzolai, advisor legale della procedura di trasferimento, ed il dott. Andrea Taddei, responsabile della parte contabile, per l’impegno e la professionalità.

La stessa NSG – si legge in una nota stampa – ha provveduto a conferire le cariche all’interno del CDA della società rossoblù: Mr. Matt Rizzetta presidente, Mr. Nicola Cirrincione Vicepresidente e l’avv. Ivano Maselli Amministratore Delegato”.