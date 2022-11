Campobasso 1919, due star tv degli Usa entrano in società

Kelly Ripa, una delle più importanti conduttrici americane, e Mark Consuelos attore, produttore e imprenditore faranno parte della North Sixth Group di Matt Rizzetta nell’ambizioso percorso di ricostruzione per tornare ai successi del passato

Kelly Ripa e Mark Consuelos hanno annunciato oggi il loro ingresso nel Campobasso, ad ulteriore riprova delle ambizioni del club. Ripa e Consuelos lavoreranno con la North Sixth Group, principale proprietario e operatore, per aumentare la presenza sui media del Campobasso e per agevolare ulteriormente le attività commerciali e le opportunità di sponsorizzazione.

La Ripa, nota conduttrice della televisione americana nonché attrice (ha recitato nel film La stanza di Marvin ed è stata protagonista della sitcom Hope & Faith), ha da poco pubblicato il suo primo libro, intitolato Live Wire: Long-Winded Short Stories ed è sposata proprio con Consuelos. I due, dopo essersi conosciuti sul set della soap opera All My Children, si sono uniti in matrimonio nel 1996 e oggi hanno tre figli, Michael Joseph (1997), Lola Grace (2001), e Joaquin Antonio (2003).

Ad unire gli intenti è stata la scelta della North Sixth Group che, a seguito delle disavventure estive della precedente squadra calcistica della città, ha rilevato il Campobasso partecipante al campionato di Eccellenza molisana con l’obiettivo di farlo tornare nel professionismo del calcio italiano. “Il progetto Campobasso è la quintessenza della storia degli underdogs”, ha affermato Mark Consuelos, attore, produttore e imprenditore.

“L’amore di Campobasso per il calcio si vede nella sua fedeltà e nella passione instancabile per questo club. Quando ci siamo seduti con Matt ed abbiamo sentito la storia di questi fan che rischiavano di perdere lo sport che amano, Kelly e io volevamo essere parte della soluzione. Questa è una storia di riscatto, rinascita e speranza che si giocherà sui campi di calcio d’Italia e siamo davvero orgogliosi di ricoprire un ruolo da comproprietari”.

“Siamo entusiasti di accogliere Kelly e Mark nel nostro gruppo di proprietà del Campobasso”, ha affermato Matt Rizzetta, Presidente di North Sixth Group, holding proprietaria del Campobasso. “Oltre al calcio, consideriamo il Campobasso un mezzo per rappresentare anche le imprese molisane, emigrati, espatriati e underdogs in tutto il mondo che possono relazionarsi con il dolore e la sofferenza che questi fan hanno subito, ma anche con l’importanza della perseveranza nel viaggio verso il raggiungimento dei sogni”.