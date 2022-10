Campobasso 1919, cinquina all’Ururi nello “Scorrano day”: settima vittoria di fila per i Lupi

Prima del match i familiari dell’indimenticato capitano rossoblù, originario di Ururi, hanno fatto il giro di campo mostrando una sua gigantografia. Tanti i ricordi degli ex compagni presenti in tribuna

Nello “Scorrano day”, dedicato all’indimenticato capitano rossoblù, il Campobasso 1919 e l’Aurora Ururi (paese di cui era originario) ne hanno onorato la memoria nella gara del Selvapiana. Prima del match, i familiari dell’indimenticato capitano rossoblù hanno fatto il giro di campo mostrando una sua gigantografia. Tanti, poi, i ricordi che gli ex compagni presenti in tribuna hanno voluto condividere con il pubblico.

Poi, il calcio giocato con il Campobasso 1919 che indirizza subito la gara a suo favore passando in vantaggio al 17′ con Fruscella e raddoppiando al 32′ con Ioio: 2-0 e tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa la musica non cambia con i rossoblù che vanno a bersaglio per altre tre volte: Cavallini (57′), Ripa (66′) e Lombari (84′) che fissano il risultato finale sul 5-0. Per il Campobasso 1919 continua la marcia solitaria in testa alla classifica di Eccellenza con sette vittorie su sette a quota 21 punti.