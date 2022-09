Campobasso 1919, arriva la punta Francesco Ripa che in Lega Pro ha militato con Juve Stabia e Catania

Il Campobasso 1919 ha finalmente trovato l’attaccante che cercava. “Il bomber Francesco Ripa approda a Campobasso – si legge nel post sul profilo social ufficiale della società – e da oggi è a disposizione di mister Di Meo e dello staff tecnico rossoblù. L’esperto attaccante vanta importanti trascorsi in Serie C avendo vestito tra le altre le maglie del Sorrento, Nocerina, Juve Stabia, Catania, Picerno, Sicula Leonzio. Un attaccante di lusso per la categoria e che va a completare il reparto offensivo rossoblù. ‘Siamo fieri di averlo con noi – le parole del vice presidente Nicola Cirrincione – Ciccio sarà il primo numero 9 della nostra società, un colpo di mercato che avevamo promesso e che adesso si è concretizzato'”.