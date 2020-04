Campobassana si rivolge al 113 per donare al Cardarelli i respiratori

Alcuni giorni fa, una cittadina di Campobasso si è rivolta al 113 per chiedere indicazioni su come far recapitare al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso, in questo particolare periodo in cui sono limitati gli spostamenti non indispensabili, materiale vario destinato al funzionamento di apparecchi per la respirazione automatica.

La donna era in possesso di tali dispositivi a causa della malattia del padre, costretto a far ricorso alla respirazione assistita e attualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera di altra regione.

Il gesto di generosità è stato ispirato dall’iniziativa “ScontagiAMOci” di cui è stato promotore il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’A.N.P.S.- Sezione di Campobasso, che ha raccolto fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari da destinare ai presidi ospedalieri del Molise e di cui una parte è già stata consegnata nei giorni scorsi al “Cardarelli” di Campobasso.

Il materiale donato dalla campobassana (mascherine, filtri, tubi di aerazione e accessori vari) sono stati prontamente consegnati da personale della Questura presso il Reparto di Terapia Intensiva del Capoluogo, ai cui medici ed operatori sanitari la donna ha voluto anche far recapitare una lettera di ringraziamento per l’assistenza prestata in passato al proprio genitore nonché di affetto e incoraggiamento per affrontare la battaglia in corso contro l’attuale emergenza sanitaria.