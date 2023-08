Campo scuola “Nicola Palladino”, consegnate le nuove attrezzature per ospitare le gare ufficiali

Pronte tre staffe di legno per le “siepi” e il materesso per il salto in alto. L’assessore allo Sport, Luca Praitano: «Entro fine anno sentiremo le società per programmare la migliore gestione possibile»

«Con l’acquisto delle tre staffe di legno per le “siepi” e, soprattutto, del materasso per il “salto in alto”, il campo scuola “Nicola Palladino” potrà finalmente ospitare manifestazioni di atletica leggera. Il costo complessivo è stato di 8mila euro». Lo ha annunciato con un post sul suo profilo social ufficiale l’assessore comunale di Campobasso allo Sport, Luca Praitano.

«Questa mattina il fornitore ha finalmente consegnato il materiale tanto atteso. Il prossimo step – ha proseguito Praitano – sarà la formalizzazione della convenzione per la gestione dell’impianto che dovrebbe avvenire entro settembre, in modo da garantire nel lungo periodo i servizi richiesti, soprattutto dagli atleti che più assiduamente lo frequentano. Entro la fine dell’anno – si conclude nel post – programmeremo una riunione con le società al fine di raccogliere eventuali ulteriori suggerimenti perché si possa tendere alla migliore gestione possibile».