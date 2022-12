Campitello, stagione ferma: arrivano disdette agli hotel

Impianti chiusi non solo per mancanza di neve: alla Colle del Caprio manca il collaudo. Dell’inaugurazione della famigerata piramide nemmeno l’ombra

Ancora una volta agli annunci non seguiti i fatti. Per Campitello Matese doveva trattarsi della stagione del rilancio e del riscatto. Comunicazioni in pompa magna del Comune di San Massimo che, ovviamente, non hanno trovato riscontro. Oltre alla “festa degli sport”, nulla di quanto previsto si è realizzato.

Gli impianti sono ancora chiusi e non solo perché manca la neve. La Colle del Caprio non è ancora collaudata e potrebbe essere operativa solo per fine anno. Gli altri impianti sono pronti ma manca la neve e quella artificiale non può essere “sparata” perché il bando c’è stato solo una quindicina di giorni fa e i lavori partiranno, se tutto va bene, la prossima primavera.

Dell’inaugurazione della tanta decantata piramide nemmeno l’ombra, così come delle attività che avrebbe dovuto contenere, palaghiaccio incluso.

A questo bisogna aggiungere che la società che gestisce gli impianti difetta in informazioni. E i privati che lavorano nell’area stanno ricevendo numerose disdette perché i clienti che avevano prenotato camere non riescono ad avere informazioni sulla partenza della stagione.

Insomma un flop su tutta la linea se si tiene conto che era stata annunciata la partenza per l’8 dicembre. Ora la data è stata posticipata al Natale e ci auguriamo, per Campitello e il turismo molisano, che si possa partire. Ma è evidente che anche il comune di San Massimo dovrà migliorare la comunicazione in futuro per evitare altre figuracce.