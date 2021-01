Campitello, stagione definitivamente compromessa: impianti chiusi fino al 15 febbraio

Gli impianti sciistici di Campitello Matese non riapriranno prima del 15 febbraio. È quanto prevede il nuovo Dpcm. Negli ultimi giorni è stata dunque confermata l’ipotesi che i gestori italiani degli impianti già immaginavano. Un brutto colpo per il settore, con ripercussioni economiche gravi che si estenderanno all’intero indotto. Ormai da settimane continua a slittare la data di apertura degli impianti, dopo un primo rinvio dell’apertura proposto dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che avevano chiesto di prorogare l’avvio della stagione al fine di poter adeguare gli impianti secondo le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), che già in precedenza aveva sottolineato delle falle nella ripartenza in sicurezza. Insomma, una vera mazzata per il comprensorio sciistico, poiché la stagione, semmai dovesse ripartire il 15 febbraio, dopo poche settimane si fermerebbe e avviare tutta la macchina organizzativa per così poco tempo potrebbe essere uno sforzo inutile. «È stata prorogata la chiusura degli impianti da sci fino al 15 febbraio – si legge sulla pagina facebook di Campitello Matese – e per non farci mancare nulla, anche gli spostamenti regionali non sono consentiti fino alla stessa data. Purtroppo, per questa stagione diventa sempre più probabile vedere la neve solo attraverso la nostra pagina. Noi continueremo, come sempre, ad informarvi e regalarvi immagini e panorami mozzafiato». A pesare sulla stagione di Campitello Matese, anche un ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (legato al bando di affitto degli impianti) che, sulla vicenda, dovrebbe pronunciarsi proprio in questi giorni.