Campitello, sale da 4 a 7 il numero dei contagi

I primi contagi (4) nella località turistica di Campitello Matese avevano già destato un senso di preoccupazione. Ed ora giunge un’altra notizia postata sulla pagina facebook del Comune di San Massimo nella quale si precisa che gli “Aggiornamenti cluster della struttura alberghiera sita in località Campitello Matese. Il numero dei casi positivi sale a 7, di cui 6 residenti ed 1 dimorante non residente. La Asrem sta provvedendo a ricostruire la catena epidemiologica degli eventuali contatti”. Chiediamo a tutta la comunità sanmassimese di rispettare le norme di sicurezza per il contenimento e la diffusione del Covid-19 :

utilizzo della mascherina;

distanziamento sociale;

evitare assembramenti;

igienizzare le mani frequentemente.

Prudenza e senso di responsabilità, soprattutto adesso non possono mancare.