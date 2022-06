Campitello, revisione seggiovia Del Caprio. Primiani: “Giunta regionale assente”

Il consigliere del M5S accusa: “Ora si gioca il tutto per tutto per la ripartenza invernale e nessuno ha voluto accostare il proprio volto alla stazione sciistica”

A Campitello Matese sono in corso lavori di manutenzione degli impianti di risalita, in particolare sulla seggiovia Del Caprio, i cui pezzi da revisionare vengono trasportati con l’ausilio di un elicottero. In proposito, è intervenuto il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani, che si è recato sul posto per seguire le operazioni. “È adesso che si gioca il tutto per tutto sulla ripartenza invernale della stazione sciistica matesina. Eppure – ha scritto sul suo profilo social – devo constatare ancora una volta il sintomatico disinteresse della Giunta sulle sorti di una delle principali risorse turistiche ed economiche del Matese e del Molise”.

Tutto questo “proprio ora che bisognerebbe dare manforte a Funivie Molise per evitare che si verifichino intoppi, infatti, nessuno ha voluto accostare il proprio volto a Campitello e mi riferisco in particolare all’assessore regionale al Turismo, all’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti e al presidente della Giunta, che ha la delega alle società partecipate. Tutto questo col rischio che, a ridosso dell’inverno – ha concluso Primiani – la Regione debba rincorrere ancora una volta eventuali problemi da risolvere per scongiurare il definitivo tracollo della stazione”.