Campitello, Primiani: «Premiato il nostro impegno accanto a chi vive di turismo montano»

«Nel Consiglio monotematico di oggi – ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – tutta l’assise ha dovuto prendere atto della mancanza di programmazione e delle responsabilità del Governo regionale sulla crisi del settore turistico in Molise, specie per quello montano anche per quanto riguarda l’impiantistica sportiva e i servizi. Un’inconcretezza gestionale attestata anche dal nuovo Piano regionale strategico del Turismo, che abbiamo dettagliatamente contestato in fase di approvazione.



In passato abbiamo denunciato più volte lo sperpero di denaro pubblico, le strutture fatiscenti, i fondi disponibili ma fermi, il sistema di ‘scatole cinesi’ che ha frenato lo sviluppo di Campitello Matese e non solo.



Oggi però, con l’approvazione della mozione congiunta, abbiamo posto le basi per porre fine a tutto questo. Abbiamo infatti impegnato il governatore Toma ad avviare le procedure di liquidazione delle società ancora esistenti, a trasferire al Comune di San Massimo sia la titolarità degli impianti di risalita sia le risorse necessarie per ammodernare l’impianto di innevamento artificiale, l’impiantistica sportiva e i servizi. Siamo convinti che la Regione debba tornare a rivestire il ruolo che le compete: programmare le politiche, individuare le risorse e mettere i Comuni nelle condizioni di attuare gli investimenti.



La Regione dovrà quindi non solo destinare ogni anno somme adeguate al comparto, ma anche aprire un Tavolo permanente con enti locali e tutti i soggetti coinvolti per prevedere adeguate azioni per formare nuovi operatori turistici e maestri di sci.



Ora attendiamo la Giunta alla prova dei fatti. Vedremo se saranno attuate le nostre indicazioni che raccolgono il grido di tanti cittadini, imprenditori e operatori turistici. Noi abbiamo ben chiara l’idea di sviluppo economico e turistico per questa Regione, un’idea che prevede che i comuni vengano rimessi al centro della programmazione regionale. La mozione odierna – ha concluso – va in tal senso e per questo siamo soddisfatti».