Campitello, Primiani (M5S): “Lotito prende in giro i molisani, dal centrodestra nessuna soluzione”

“‘Campitello Matese è una perla da rilanciare’. Lotito sta dando il meglio di sé, anche in quanto a ovvietà, e lo ha dimostrato ancora una volta ieri a Campitello, dove dopo anni di imbarazzanti silenzi dei suoi colleghi di centrodestra non ha saputo fare altro che prendere in giro i molisani promettendo un impegno per la stazione sciistica matesina che in Regione non c’è mai stato. Se non da parte del MoVimento 5 Stelle. Qualcuno, infatti, dovrebbe ricordare a Claudio Lotito che la Regione Molise è governata dal centrodestra da oltre quattro anni”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale pentastellato, Angelo Primiani.

“Negli ultimi quattro anni la stazione di Campitello Matese è rimasta praticamente chiusa per tre stagioni consecutive, non solo a causa del Covid o della carenza di neve, ma anche per precise responsabilità politiche della maggioranza. Per quanto riguarda Campitello, sto seguendo quotidianamente ogni sviluppo ormai da tempo. Quindi al sedicente amante del Molise, Claudio Lotito, lo dico io: lo scorso inverno la stazione sciistica più importante del Molise è rimasta chiusa perché i suoi colleghi di centrodestra si sono dimenticati una “cosuccia” da niente, cioè fare in modo che tutto fosse pronto per eseguire la manutenzione ventennale in tempo per l’arrivo dell’inverno.

Sono tre infatti gli assessori regionali che hanno la delega su quell’area, e mi riferisco a Cotugno, Pallante e Niro, oltre al presidente Toma. Tutti componenti dello stesso centrodestra di cui fa parte Lotito.

Prima di ieri, su quella montagna, nessuno del centrodestra si è fatto vedere né tantomeno si è preoccupato di muovere un dito per il Matese. Non vi sembra strano, per non dire opportunistico, che ciò accada soltanto ora, a meno di una settimana dal voto? Ma, lo dico ormai da anni, Campitello Matese non ha bisogno di proclami altisonanti di forestieri che non vivono i problemi del Molise e non conoscono questa terra. Campitello Matese ha bisogno di persone operose che lavorino a testa bassa, ogni giorno, per il bene di tutti. E il MoVimento 5 Stelle lo ha dimostrato, perché è grazie al nostro impegno profuso dentro e fuori dall’Aula di Consiglio regionale se alcune situazioni si sono sbloccate, quando erano a rischio persino le prossime stagioni invernali, per cui l’attenzione resta comunque massima.

Su quella montagna di faccendieri, azzeccagarbugli, politicanti e mestieranti ne abbiamo visti fin troppo negli ultimi vent’anni. E il risultato, oggi, è sotto gli occhi di tutti. Quindi a Lotito e al centrodestra dico di smetterla con questi teatrini, mentre ai molisani chiedo – ha concluso Primiani – di aprire gli occhi, di fare i dovuti distinguo tra chi bussa alle loro porte per mero opportunismo elettorale, e chi invece ripone tutto il proprio impegno solo a beneficio della collettività”.