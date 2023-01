Campitello, partito l’innevamento artificiale: si va verso l’apertura degli impianti nel week end

La montagna matesina è pronta per ospitare turisti e amanti delle sci

Una leggera spolverata di neve che non ha cambiato di molto la situazione. Mentre le basse temperature di questi giorni possono fare la differenza. E così questa mattina è entrato in funzione l’impianto di innevamento artificiale e questo fine settimana, con molta probabilità, apriranno finalmente gli impianti. Un’ottima notizia per Campitello Matese e per tutto il turismo della zona. C’è, infatti, attesa tra gli amanti della montagna e degli sci che non vedono l’ora di riappropriarsi della montagna matesina, dopo anni in cui, anche causa Covid, sono stati costretti a recarsi fuori regione.

Quest’anno che gli impianti sono stati collaudati per tempo e tutto era già pronto da qualche settimana, l’assenza di neve ha complicato i piani. Ora, però, complice l’abbassamento delle temperature e le previsioni che dalla prossima settimana dovrebbero essere favorevoli agli amanti della neve, tutto è pronto per iniziare la stagione.

A partire da questo week end gli impianti dovrebbero entrare in funzione e a Campitello Matese tutto è pronto per ospitare i turisti.

In foto Campitello Matese questa mattina, mercoledì 11 gennaio