Campitello Matese, stagione invernale alle porte tra caro bollette ed incognita meteo

Ottimismo “condizionato” in vista dell’8 dicembre, festività dell’Immacolata, per l’apertura degli impianti dopo i lavori di manutenzione. Pubblicato anche il bando per la revisione e l’ampliamento dell’impianto di innevamento artificiale. Per gli skipass si punta a mantenere il più possibile invariato il listino prezzi dell’anno scorso

Il primo “esame” per la stagione invernale a Campitello Matese sarà il lungo ponte dell’Immacolata condizionato, ovviamente, dalla presenza o meno della neve e delle piste di sci aperte. Poi, si dovrebbe vivacchiare bene fino a Natale (eccetto i giorni immediatamente prima e dopo il 25 in quanto si tratta di festività ancora da vivere in famiglia) in attesa della valanga turistica che potrebbe arrivare tra il 28 e il 29 e durare fino al 4 gennaio se non fino all’ipotetico ponte che porta fino all’8. Tutto questo con la spada di Damocle legata ai costi energetici con il rischio di chiusure anticipate o intermittenti, esercizi aperti solo nel weekend o chiusure alternate e concordate tra gli operatori a livello locale. E sarebbe un vero peccato perché la voglia di turismo c’è, così come quella di vacanze, magari più brevi, ma ripetute lungo diversi periodi dell’anno.

Ottimismo “condizionato”, dunque, a Campitello Matese in vista del prossimo 8 dicembre con l’apertura di tutti gli impianti dopo mesi di lavoro (iniziati nel maggio scorso) per la messa in sicurezza, i collaudi e le operazioni di manutenzione straordinaria (ventennale) della seggiovia “Colle del Caprio” – la più alta della stazione – e della sciovia San Nicola con la sostituzione dell’intera fune. A questo proposito, nei giorni scorsi si è riunita la III commissione consiliare regionale, presieduta da Aida Romagnuolo, in cui si è dato parere favorevole al “progetto di variante costruttiva relativo all’installazione dei raccogli fune alle pulegge. Fase istruttoria. Parere preventivo”. Il tutto al fine di aumentare la sicurezza dell’impianto previsto dalla nuova normativa, non previsto quando la sciovia è stata costruita.

Fatti gli impianti, bisogna che faccia la neve per aprire e fruire delle piste. Qualche giorno fa, è arrivata la prima “imbiancata” sul Gran Sasso d’Italia e questo potrebbe essere di buon auspicio per la località sciistica molisana. Dopo due anni di assenza dalle piste, la Matese Ski S.r.l. (gestore degli impianti) è pronta, infatti, ad accogliere i turisti per la stagione invernale alle porte. Nel bando pubblicato dalla società Funivie Molise, presieduta dall’avvocato, Fausto Parente, sono previsti 913mila euro per la revisione e l’ampliamento dell’impianto di innevamento artificiale proprio nella pista costeggiata dalla seggiovia Del Caprio. Nel bando, oltre a prevedere la manutenzione e l’installazione delle nuove cosiddette “giraffe”, si disciplina un intervento strutturale del lago ai piedi della montagna matesina necessario per l’innevamento della pista.

Inoltre, secondo quanto si apprende, la stessa Matese Ski non dovrebbe applicare incrementi consistenti sui prezzi per l’acquisto dello skipass sia giornaliero sia stagionale. Dunque, gli ingredienti affinché la stagione sciistica possa ripartire a dicembre dopo il lungo stop, ci sono tutti. Per la gioia di turisti, amatori della montagna, operatori turistici, ristoratori e attività commerciali connesse.